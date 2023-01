Acidente rodoviário em Espanha faz 'voar' notas de 50 euros e causa engarrafamento

Centenas de notas de cinquenta euros 'voaram' esta segunda-feira de um veículo que sofreu um pequeno acidente numa autoestrada em Marbella, no sul de Espanha, o que provocou um trânsito significativo com alguns condutores a tentarem recolher dinheiro.

O acidente ocorreu por volta das 11h00 (10h00 em Lisboa) de segunda-feira, num troço da autoestrada 7 (A7) no município de Marbella, na Andaluzia.

O trânsito ficou caótico depois de um pequeno acidente, pois os restantes condutores aperceberam-se que estava literalmente a voar dinheiro.

"No início não sabíamos bem o que estava a acontecer. Mas conseguíamos ver carros parados e pessoas a saírem e a baixarem-se para pegarem em algo", adiantaram testemunhas à agência de notícias Efe.

"Depois alguém comentou que o que estava no chão eram notas de cinquenta euros", acrescentaram as testemunhas.

O carro envolvido no acidente tinha um total de 20.000 euros, que pertenciam a dois cidadãos de origem árabe que não precisaram de cuidados médicos e que transportavam o dinheiro numa mala, adiantaram as forças de segurança, que não conseguiram precisar a quantidade exata de notas que voaram.

Em poucos minutos, a situação causou um grande engarrafamento e no local estiveram bombeiros, Guarda Civil e o serviço de manutenção rodoviária da Direção-Geral de Trânsito (DGT).

Em Espanha, um cidadão pode transportar até 100.000 euros consigo e 10.000 euros na entrada e saída do país, tendo que ter uma declaração que justifique a sua origem para transportar uma quantidade superior, referiu a Efe.

Sem esta documentação, as autoridades podem penalizar o portador do dinheiro com multas ou, caso existam outros indícios, o portador pode ser detido e o dinheiro apreendido até que seja comprovada a sua proveniência.