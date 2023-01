Acidente em Espanha faz voar notas de 50 euros e pára trânsito

Centenas de notas de cinquenta euros voaram esta segunda-feira de um veículo que sofreu um pequeno acidente numa autoestrada em Marbella, no sul de Espanha, o que provocou um trânsito significativo com alguns condutores a tentarem recolher dinheiro.

O acidente ocorreu por volta das 11h00 de segunda-feira, num troço da autoestrada 7 (A7) no município de Marbella, na Andaluzia.

O trânsito ficou caótico depois de um pequeno acidente, pois os restantes condutores aperceberam-se que estava literalmente a voar dinheiro.

"No início não sabíamos bem o que estava a acontecer. Mas conseguíamos ver carros parados e pessoas a saírem e a baixarem-se para pegarem em algo", adiantaram testemunhas à agência de notícias Efe.

"Depois alguém comentou que o que estava no chão eram notas de cinquenta euros", acrescentaram as testemunhas. Vários condutores acabaram, inclusivamente, por sair das viaturas para recolher o dinheiro praticamente "caído do céu".