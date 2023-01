Kremlin diz que Putin está disponível para conversar com Olaf Scholz

O Kremlin disse, este domingo, que Vladimir Putin continua aberto a contactos com o homólogo alemão, Olaf Scholz.

“Putin tem estado e continua aberto a contactos”, disse o porta-voz do Presidencial russo, Dmitry Peskov, citado pela agência de notícias espanhola EFE, acrescentando que até ao momento, não foram agendadas quaisquer conversações com Scholz.

A última conversa entre os dois líderes ocorreu há quase dois meses, a 2 de dezembro de 2022, numa conversa telefónica que durou cerca de uma hora, tempo que terá servido para Scholz pedir a Putin uma solução diplomática para a situação na Ucrânia e que retirasse as tropas daquele país, informou Berlim na ocasião.

Já Moscovo relatou que Putin chamou a atenção de Scholz para a política “destrutiva” do Ocidente, por estar a “armar” a Ucrânia e a treinar os seus militares, fazendo com que Kiev desistisse da ideia de negociar com Moscovo.

Numa entrevista publicada este domingo num jornal alemão, o chanceler disse que continuaria a manter abertas as linhas de comunicação com o Presidente russo, defendendo a necessidade de manter o diálogo, apesar de reconhecer o pouco sucesso das conversações com o líder russo.

Apesar de não terem sido num “tom indelicado”, Scholz disse que mostravam a intenção “inaceitável” de Putin de incorporar à força partes da Ucrânia na Rússia.

Na entrevista, Scholz disse que essas conversas serviam também para discutir questões específicas, tais como a exportação de cereais ucranianos ou a segurança da central nuclear de Zaporíjia.