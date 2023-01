Erdogan sugere aprovação da candidatura da Finlândia à NATO e exclusão da Suécia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sugeriu hoje que a Turquia pode aprovar a candidatura da Finlândia à NATO sem fazer o mesmo em relação à Suécia.

"Se for necessário, podemos dar uma mensagem diferente em relação à Finlândia. A Suécia ficará chocada quando dermos uma mensagem diferente sobre a Finlândia", afirmou o chefe de Estado turco em resposta a uma pergunta sobre a candidatura dos dois países à NATO, num encontro com jovens, transmitido pela televisão.

Ancara deu a entender desta forma que pode estar a preparar-se para analisar a candidatura da Finlândia separadamente da candidatura da Suécia.

Ancara tem recusado ratificar a candidatura sueca depois dos protestos que ocorreram há uma semana no país onde foram queimados exemplares do Corão. Para já, Erdogan diz que a posição turca em relação ao processo finlandês será diferente.

Na terça-feira, a Turquia tinha adiado indefinidamente um encontro tripartido inicialmente previsto para o início de fevereiro e destinado a levantar as objeções de Ancara. O presidente turco tinha advertido na segunda-feira que a Suécia, já acusada por Ancara de acolher "terroristas" curdos, podia deixar de contar com o apoio turco, depois de um militante de extrema-direita ter queimado um exemplar do Corão em Estocolmo. Sem mencionar esse incidente, Erdogan reiterou as críticas à Suécia sobre os pedidos turcos de extradição. "Dissemos: `se querem entrar na NATO, devem enviar-nos esses terroristas`. Enviámos uma lista de 120 pessoas, mas eles riem-se de nós e dizem que mudaram a Constituição", afirmou. A Suécia e Finlândia dependem da aprovação dos 30 estados membros da Aliança Atlântica para aderirem à organização.