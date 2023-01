Protestos nos Estados Unidos depois de divulgação do vídeo da morte de Tyre Nichols

Cresce a tensão nos Estados Unidos depois da divulgação, nas últimas horas, de um vídeo onde se vê Tyre Nichols, um cidadão afro-americano, a ser espancado por cinco polícias, em Memphis, no estado do Tennessee.

Nichols morreu três dias depois, no hospital, e os agentes, todos também afro-americanos, foram acusados de homicídio.

O episódio ocorreu a 7 de janeiro, na sequência de uma alegada infracção de transito, mas só agora vieram a público as imagens da ocorrência.

As imagens mais marcantes são as captadas por uma câmara de vigilância instalada num poste de iluminação pública, onde se pode ver como os agentes pontapearam Nichols, inclusive na cabeça, e lhe bateram com um bastão.



Na última noite, em Memphis, centenas de pessoas bloquearam o trânsito numa autoestrada, com os manifestantes a pedirem para falar com o autarca da cidade, Jim Strickland, e com o chefe do departamento de polícia, Cerelyn Davis.

Centenas de pessoas saíram para protestar noutras cidades dos EUA, incluindo Nova Iorque, Atlanta, Washington D.C. e Detroit.