General na reserva Petr Pavel eleito Presidente da República Checa

O general na reserva Petr Pavel venceu este domingo a segunda volta das eleições presidenciais na República Checa, obtendo 57,07% dos votos, segundo dados oficiais, quando estão escrutinados 90% dos resultados. O seu rival, o antigo primeiro-ministro e magnata populista Andrej Babis, obteve 42,92% dos votos, de acordo com os resultados da contagem divulgada no site do Gabinete de Estatísticas checo.

Na primeira volta das eleições, há duas semanas, Pavel tinha obtido 35,4%, ligeiramente à frente de Babis com 35,0%, passando os dois à segunda volta e deixando para trás a economista Danuse Nerudova, na terceira posição com 13,9%.

Embora o poder presidencial na República Checa seja reduzido, o chefe de Estado nomeia o governo, escolhe o governador do banco central e os juízes constitucionais, e assegura o comando supremo das forças armadas.

Pavel, de 61 anos, um antigo para-quedista de elite, disse durante a campanha eleitoral que quer ser “um Presidente digno” de um país membro da União Europeia e da NATO, com uma população de 10,5 milhões de habitantes.

O Presidente eleito encerrou a sua campanha apelando ao apoio à Ucrânia, com armas e ajuda, e ao fim da polarização da sociedade, defendendo que “a única maneira de resolver problemas é com a cooperação”

Já Babis, 68 anos, cuja riqueza e problemas legais causaram posições extremas no eleitorado e que recebeu até ameaças de morte durante a campanha, chamou à votação um “referendo” sobre si próprio.

O Presidente cessante, Milos Zeman, um político controverso, manteve laços estreitos com Moscovo antes de inverter a sua política após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Petr Pavel será o quarto Presidente da República Checa desde que a Revolução de Veludo derrubou o regime comunista na Checoslováquia, em 1989.