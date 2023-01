EUA denunciam repressão da Rússia contra imprensa e sociedade civil

Os Estados Unidos denunciaram esta sexta-feira a repressão do Kremlin contra a imprensa russa e a sociedade civil independente, lembrando que um tribunal de Moscovo decidiu fechar a "organização de direitos humanos mais antiga da Rússia".

Em comunicado, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, recordou que, na quarta, um tribunal moscovita ordenou o encerramento do Grupo Helsínquia-Moscovo, que era uma "inspiração para grupos de cidadãos que monotonizam os direitos humanos na região da Europa-Euroásia e em todo o mundo".

"A repressão do Kremlin à sociedade civil independente e à imprensa doméstica cria um clima de impunidade que permite a sua agressão contra os seus vizinhos", afirmou Price.

Para o porta-voz do Departamento de Estado, o Grupo Helsínquia-Moscovo está entre "os alvos mais recentes da crescente repressão das autoridades russas ao exercício dos direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão".

"As recentes designações russas da Fundação Andrey Sakharov e da agência de notícias independente Medusa como 'indesejáveis', proibindo as suas atividades na Rússia, são mais exemplos da intensificação da campanha do Kremlin para cortar fontes independentes de informação e silenciar as vozes da consciência", prosseguiu.

Apelando novamente para que a Rússia coloque um fim à guerra na Ucrânia, os Estados Unidos afirmam que "solidarizam-se com os corajosos defensores dos direitos humanos, jornalistas independentes e defensores pró-democracia na Rússia que continuam o seu trabalho apesar dos riscos".

"Pedimos a libertação incondicional das centenas de presos políticos que a Rússia continua a manter, incluindo aqueles privados de liberdade por assumirem uma postura de princípios contra a guerra do Governo russo contra a Ucrânia", acrescentou.