Zelensky não quer reunir-se com Putin. "Depois da invasão, ele não é ninguém"

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não está interessado em encontrar-se com o homólogo da Rússia, Vladimir Putin, para negociações pela paz.

Em entrevista à televisão britânica Sky News, transmitida esta quinta-feira, Zelensky argumenta que, quando Moscovo pede paz, contradiz depois o próprio apelo ao bombardear a Ucrânia de noite.

"Não me interessa. Não me interessa reunir-me, nem falar com ele. Porquê? Porque tivemos uma reunião com ele no Formato Normandia, antes da invasão. Vi o homem que dizia uma coisa e depois fazia outra. Não consigo entender. É decisão dele ou de outra pessoa? Por isso, reunir-me com ele para quê? Para dar um passou-bem? Não entendo de todo quem toma as decisões na Rússia. Quem é ele [Putin] agora? Depois da invasão, ele não é ninguém. Ninguém", declara.

Zelensky considera que a Rússia "não quer negociações, porque não quer paz" e faz uma previsão preocupante, apesar de se manter esperançoso:

"Estou convencido que a Ucrânia é só o primeiro passo para ele [Putin]. Estou convencido que está a disputar uma guerra muito grande. E não está a pensar no facto de o mundo inteiro estar a ajudar a Ucrânia. Está a pensar: 'Bem, não está a funcionar na Ucrânia por agora, mas vamos esperar. O mundo não vai continuar unido, vão cansar-se e nós vamos avançar.' Mas depois da Ucrânia haverá mais passos, haverá outros países, se não conseguirmos conter a Rússia. Mas acho que conseguiremos, teremos apoio e venceremos."