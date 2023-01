Facebook e Instagram voltam a ativar contas de Donald Trump

Facebook e Instagram vão reativar os perfis de Donald Trump "nas próximas semanas". A decisão foi anunciada pela Meta esta quarta-feira.

Em nota publicada no seu website, a Meta diz acreditar no "debate aberto" e na livre partilha de ideias e valores, pelo que, "geralmente, não se quer colocar no caminho do debate público, aberto e democrático nas suas plataformas".

"O público deve poder ouvir o que os políticos estão a dizer - o bom, o mau e o desagradável - para que possam fazer escolhas informadas nas urnas", explica Nick Gregg, presidente de Assuntos Globais da Meta.

No entanto, tal não significará que Trump tem agora "carta branca" para retomar uma postura "incendiária", como as publicações que, ainda enquanto Presidente norte-americano, terão incitado à violência no ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021 - e que lhe valeram, precisamente, a suspensão nas redes sociais da Meta.