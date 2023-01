Espanha. Suspeito de ataque em igreja era marroquino que ia ser deportado

O suspeito de um ataque com uma catana em duas igrejas no sul da Espanha, no qual um sacristão foi morto e um padre gravemente ferido, é um marroquino de 25 anos que iria ser deportado do país. “Foi aberto, em junho passado, um processo de expulsão por situação irregular" contra o suspeito, um marroquino de 25 anos, tratando-se dum "procedimento administrativo, cuja execução não é imediata”, explicou um porta-voz do Ministério do Interior numa mensagem à imprensa. “O detido não tem antecedentes criminais, nem por terrorismo, nem em Espanha, nem noutros países aliados”, acrescentou a mesma fonte, que garantiu que o suspeito não esteve sob vigilância policial “nem nos últimos dias, nem anteriormente”. O agressor atacou várias pessoas nas igrejas de San Isidro e Nuestra Senora de La Palma, a cerca de 300 metros uma da outra, na cidade portuária de Algeciras. De acordo com um porta-voz da Polícia Nacional da Espanha, durante a madrugada desta quinta-feira, foi realizada uma busca à casa do suspeito, e “todos os bens apreendidos” para análise. Ele deverá ser transferido para Madrid, ainda esta quinta-feira, para comparecer perante um juiz do Tribunal Superior por acusações de terrorismo. O homem não estava legalmente em Espanha e o seu processo de deportação começou em junho do ano passado e estava em andamento.