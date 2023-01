Portugal vai enviar veículos de combate Leopard 2 para Kiev

O ministro dos Negócios Estrangeiros adiantou esta quarta-feira que Portugal vai enviar quatro veículos de combate Leopard 2 para as forças ucranianas, um dia depois de a Alemanha ter autorizado que outros países europeus enviem estes veículos de última geração para Kiev.

Em declarações à SIC Notícias, à margem de um evento em Castelo Branco, João Gomes Cravinho indicou que alguns dos 37 carros de combate Leopard de última geração de Portugal serão enviados para a Ucrânia, sem especificar quantos.

Questionado sobre quando é que os veículos serão enviados, Gomes Cravinho destaca que "primeiro os militares ucranianos precisam de receber formação" para poderem usar este equipamento militar "tecnologicamente muito evoluído"

"Depois disso há aspetos logísticos que precisam de ser combinados com os aliados, portanto, vai demorar dois ou três meses, mas o importante é que está assumido este compromisso. É uma alteração muito importante do panorama e acredito que seja um apoio muito significativo para a Ucrânia", explicou o chefe da diplomacia portuguesa.

"O importante é que estamos a contribuir para que a Rúsia tenha uma derrota estratégica e isto é muito importante, porque se não for esse o caso, a ordem internacional ficará muito fragilizada."

Sobre a logística de enviar estes Leopard 2 para o território ucraniano, Gomes Cravinho explicou que se trata de um grande desafio.



"No passado, houve transporte por comboio até Espanha para exercícios com Espanha. Não sei exatamente como vai ser feito, mas imagino que seja parcialmente por comboio para Espanha e depois eventualmente de navio e depois novamente de comboio. É um desafio que vai ser trabalhado com todos os aliados que contribuem para esta capacidade."

Esta manhã, o chanceler alemão, Olaf Sholz, confirmou que também Berlim irá enviar Leopard 2 para as forças da Ucrânia, num total de 14, confirmando uma notícia avançada ontem pela revista Der Spiegel.

A decisão foi comunicada na sequência de semanas de intensos debates entre os aliados e de pressões sobre a Alemanha para enviar Leopard 2 para reforçar o combate às forças russas na Ucrânia.

[atualizado às 16h45]