"Não bastam cinco ou 15 carros de combate”. Zelensky pede mais apoio militar

A Alemanha prepara-se para desbloquear o impasse no envio de carros de combate Leopard 2 para a Ucrânia e permitir que outros países, nomeadamente membros da NATO, façam o mesmo. Entre eles está a Polónia, que também dispõe destes tanques de última geração.

De acordo com a revista alemã “Der Spiegel” a medida foi aprovada pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, que irá dirigir-se esta quarta-feira ao parlamento, de onde se espera a confirmação oficial.

Na semana passada, o governo do chanceler alemão tinha transmitido a mensagem de que a Alemanha estaria disposta a enviar os tanques Leopard 2 a Kiev se os Estados Unidos enviassem os seus tanques M1 Abrams. É esse anúncio que se espera para, também para esta quarta-feira.

Fontes ligadas à Casa Branca e citadas pelas agências internacionais afirmam que o Presidente norte-americano, Joe Biden, irá fazer essa formalização.

Na Ucrânia, o Presidente Volodymyr Zelensky pressiona mais os países aliados. Na ausência de confirmações oficiais tanto da Alemanha como dos Estados Unidos, Zelensky apela a decisões rápidas.

“Fala-se sobre os carros de combate modernos de que precisamos e sobre a forma como esta carência pode ser preenchida. Muitos esforços, palavras, promessas. No entanto, é importante não perder de vista a realidade. Não se trata de cinco, 10 ou 15 carros de combate. A necessidade é maior. Fazemos tudo o que é necessário todos os dias para preencher o défice de carros de combate e agradeço a todos os que nos apoiam nisto mas, as discussões têm de conduzir a decisões. Decisões sobre o esforço real da nossa defesa contra os terroristas. Os nossos aliados têm o número necessário de carros de combate. Quando a magnitude necessária das decisões for alcançada, teremos o prazer de agradecer por cada decisão significativa”, afirma na sua habitual comunicação noturna.

O Presidente ucraniano assegura também que as forças da Rússia preparam uma intensificação da ofensiva militar, na região leste do país.

“A Rússia prepara-se para uma nova onda de ataques com as forças que é capaz de mobilizar. Os ocupantes já estão a pressionar Bakhmut, Vuhledar e outros locais. Por isso, todos nós, no mundo livre, temos de fortalecer a nossa cooperação para enfrentarmos os novos atos criminosos russos”, reiterou o líder ucraniano.

Em Moscovo, o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, tinha já considerado que o possível envio dos carros de combate de fabrico alemão "Leopard" para a Ucránia não augura "nada de bom" para a relação entre Alemanha e Rússia.

As relações bilaterais estão “num ponto muito baixo e não há diálogo substantivo com a Alemanha ou com outros países da NATO”, declarou Dmitri Peskov.