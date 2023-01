EUA confirmam envio de 31 tanques para a Ucrânia

Os EUA confirmaram, esta quarta-feira, o envio de 31 tanques Abrams para a Ucrânia, revertendo a posição norte-americana, que resistia, até agora, aos pedidos de veículos por parte do Governo de Kiev. A medida surge onze meses depois do início da guerra.

Numa mensagem à Nação, o Presidente norte-americano Joe Biden garantiu que "isto não é um ataque à Rússia".

"Queremos ajudar a Ucrânia a defender o seu território. Estamos unidos na ajuda à Ucrânia", reforça.

Os tanques enviados são "os mais avançados do mundo", assegura Biden, que acredita que, desta forma, os militares ucranianos vão reforçar a sua defesa "a longo prazo".

"Os EUA trabalharam juntamente com os seus aliados para garantir que o povo ucraniano está na posição mais forte possível para defender a sua nação e as suas famílias contra a agressão verdadeiramente brutal da Rússia", salienta, garantindo que a Europa e os EUA estão "totalmente unidos" no apoio a Kiev.

[notícia atualizada às 17h19 de 25 de janeiro de 2023]