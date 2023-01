Centro histórico de Odessa na lista do Património Mundial da UNESCO

Para a candidatura, o Comité do Património Mundial utilizou um procedimento de emergência previsto nas Diretrizes Operacionais da Convenção do Patrimônio Mundial para tomar a decisão.

A decisão foi comunicada pela agência da Organização das Nações Unidas (ONU), que acrescenta que a nomeação do painel de especialistas permitirá “proteger o património cultural da cidade ameaçada desde a invasão da Rússia”, que teve início a 24 de fevereiro, além do acesso a ajudas financeiras internacionais.

O centro histórico da cidade ucraniana de Odessa foi inscrito esta quarta-feira na Lista do Património Mundial e na Lista do Património Mundial em Perigo da UNESCO.

A proposta tinha sido oficializada em outubro do ano passado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, num discurso online para a UNESCO.

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, a cidade foi palco de bombardeamentos, que levaram à reparação de danos causados no Museu de Belas Artes de Odessa e no Museu de Arte Moderna da cidade.

A UNESCO forneceu ainda equipamentos para a digitalização de cerca de mil obras de arte e do acervo documental do Arquivo do Estado de Odessa, além de equipamentos para proteger edifícios e obras de arte ao ar livre.

Além do centro histórico de Odessa, foi nomeado ainda Património Mundial e Património Mundial em Perigo e os marcos do Antigo Reino de Sabá, em Marib.