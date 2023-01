Seu Jorge queria chamar o filho de "Samba" mas o cartório rejeitou o pedido

O cantor Seu Jorge e a companheira, Karina Barbieri, queriam chamar o filho de "Samba", contudo, segundo a publicação Rolling Stone, o cartório rejeitou o pedido.

Perante a recusa, o casal decidiu procurar um advogado por forma a contestar a decisão. a encontrar uma via legal para registar a criança com o nome pretendido. Segundo refere a publicação, a decisão é sustentada pela "Lei de Registros Públicos, de 1973", que refere que oficial do registo civil pode recusar o nome caso este seja suscetível "de expor ao ridículo os seus portadores" - ou seja, caso fosse passível de gerar situações de bullying ou preconceito.

A lei em questão refere, porém, que a decisão pode ser sujeita a revisão desde que o caso seja apresentado a um juiz.