Ford vai eliminar 3.200 empregos na Alemanha, diz sindicato

O construtor automóvel norte-americano Ford vai eliminar 3.200 empregos na Alemanha, essencialmente nas áreas administrativa e de 'design', disse hoje à AFP um porta-voz do sindicato alemão IG Metall.A redução foi anunciada quando aumentam os receios de deslocalização na indústria automóvel na Europa, após Washington ter anunciado amplas subvenções que favorecem os veículos elétricos produzidos nos Estados Unidos. O corte de postos de trabalho foi divulgado à imprensa após uma reunião geral de trabalhadores e vai afetar essencialmente a produção em Colónia, mas “todas as instalações na Alemanha” estão ameaçadas, segundo o porta-voz do IG Metall. “Estamos extremamente preocupados com o futuro das divisões de desenvolvimento alemãs e, em geral, com o futuro das instalações da Ford na Alemanha”, declarou depois o sindicato em comunicado. Os cortes de empregos devem envolver o departamento de “desenvolvimento de produtos” da unidade de Colónia, onde “2.500 dos 3.800 funcionários devem deixar a empresa”, detalhou o IG Metall, adiantando que num outro centro de investigação em Aachen podem estar em causa mais 220 empregos. O sindicato disse ainda que “cerca de 20% dos empregos administrativos” no país podem estar ameaçados. Até agora, o grupo automóvel norte-americano não comentou esta informação, segundo a AFP.