Califórnia. Sete mortos em dois tiroteios

Dois tiroteios causaram sete mortos numa quinta de cogumelos e numa empresa de camionagem, no estado norte-americano da Califórnia, na última segunda-feira, com a polícia a anunciar a detenção do alegado autor do ataque.

O presidente do Conselho de Supervisores do Condado de San Mateo, Dave Pine, diz que quatro pessoas foram mortas na quinta e três outras na empresa de camionagem nos arredores de Half Moon Bay, perto de São Francisco. Não ficou imediatamente claro como os locais estavam ligados, embora Pine tenha dito que o suspeito trabalhava para uma das empresas e que era um "trabalhador descontente". Os homicídios acontecem após a morte de 11 pessoas no sábado, num salão de baile no sul da Califórnia. "Estamos enojados com a tragédia de hoje (segunda-feira) em Half Moon Bay", disse Dave Pine. "Nem sequer tivemos tempo de chorar por aqueles que se perderam no terrível tiroteio em Monterey Park. A violência das armas tem de acabar", defendeu.