Los Angeles. Encontrado morto o autor do ataque em massa em Monterey Park

As autoridades da Califórnia confirmam que, ao fim de cerca de 12 horas, foi encontrado morto o suspeito do ataque em massa que ocorreu na cidade de Monterey Park.

Em conferência de imprensa, o Xerife Robert Luna, responsável pelo condado de Los Angeles, disse tratar-se de um homem com 72 anos, de origem asiática, que foi encontrado sem vida dentro da carrinha que conduzia e que acabou por ser cercada pela polícia, nas redondezas.

“O suspeito foi encontrado com ferimentos de arma de fogo auto-infligidos e foi declarado o óbito no local. Os agentes confirmaram que o homem no interior da carrinha era o autor do ataque”, declarou Robert Luna.

As autoridades dizem ainda desconhecer as razões que terão estado na base do sucedido. “A investigação continua para determinar os motivos que levaram a este trágico acontecimento”, sublinhou.

Na mesma conferência de imprensa, Robert Luna afirmou que o atirador veio a ser desarmado por membros da comunidade e que essas armas estão a ser analisadas.

O ataque realizado com recurso a uma metrelhadora automática fez, pelo menos, dez mortos e outros dez feridos. Aconteceu quando milhares de pessoas se reuniram para celebrar o Ano Novo Chinês, no sábado à noite.

A cidade de Monterey Park, localizada a cerca de 13 quilómetros do leste de Los Angeles, tem perto de 60 mil habitantes e uma grande população asiática.

Biden endereça condolências às famílias das vítimas

Através de um comunicado, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou o ataque de "sem sentido".

“Embora ainda haja muito que não sabemos sobre o motivo deste ataque sem sentido, sabemos que muitas famílias estão de luto esta noite ou a rezar para que o seu ente querido recupere dos ferimentos", disse, citado numa nota divulgada pela Casa Branca.

Biden afirma ainda que ele e a primeira-dama, Jill Biden, estão a rezar pelas vítimas.

O Presidente norte-americano ordenou que as bandeiras na Casa Branca e em edifícios governamentais ou públicos, fiquem a meia-haste, até ao fim do dia de quinta-feira.

Desde o início do ano, já se registaram, pelo menos, 36 tiroteios em massa, de acordo com os dados da organização Gun Violence Archive, uma Organização Não-Governamental.