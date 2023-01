Menores à guarda do Estado britânico vítimas de redes. "Traficantes levam-nos em plena rua"

Uma investigação jornalística, do diário britânico The Guardian, revelou um alegado sequestro de dezenas de menores requerentes de asilo alojados num hotel em Brighton sob gestão do Ministério do Interior, no Reino Unido.

Segundo avança a Europa Press, citando o jornal, os menores são sequestrados por redes criminosas.

Um funcionário da Mitie, uma empresa de gestão de instalações e propriedades - subcontratada pelo Ministério do Interior - os menores são sequestrados em plena rua e metidos dentro de carros.

"Os menores são literalmente raptados em frente ao edifício. Desaparecem e nunca mais são encontrados. Os traficantes levam-nos em plena rua", explicou uma fonte.

A polícia alertou reiteradamente o Ministério do Interior sobre a vulnerabilidade dos menores alojados no hotel depois de chegarem ao Reino Unido, sem nenhum tipo de proteção contra as redes criminosas.

Cerca de 600 menores não acompanhados passaram pelo hotel no condado de Sussex nos últimos 18 meses e foram reportados 136 desaparecimentos. Mais de metade, 79, continua desaparecida.

A fonte da Mitie descreveu como viu menores que eram levados de um hotel similar de Hythe, Kent, gerido pelo Ministério do Interior, e estima que a cada semana desaparecem cerca de 10% dos menores nestas instalações.

A porta-voz de assuntos domésticos do Partido Trabalhista (oposição), Yvette Cooper, qualificou a notícia como "verdadeiramente horrorosa e escandalosa" e pediu ao Governo que informe quantos menores desapareceram e o que está a ser feito para encontrá-los.

A ministra do Interior, Suella Braverman, "fracassou, apesar dos avisos reiterados que recebeu sobre a proteção absolutamente desadequada de menores", criticou Cooper. "É uma absoluta negligência dos deveres do Ministério do Interior, uma falha colossal na proteção e segurança dos menores e na perseguição às perigosas redes que os colocam num risco terrível", acrescentou.

Segundo os dados oficiais, os menores não acompanhados passam em média 16,5 dias nos hotéis geridos pelo Ministério do Interior antes de serem atendidos pelos serviços sociais municipais de todo o país.