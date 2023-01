Covid-19. Pelo menos 13 mil pessoas morreram na China na última semana

As autoridades de saúde chinesas confirmaram, pelo menos, 13 mil mortes relacionadas com a Covid-19, segundo o último balanço oficial relativo ao período de 13 e 19 de janeiro.

Os dados dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) do país indicam que 681 doentes morreram no hospital devido a insuficiência respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, enquanto 11.977 morreram devido ao agravamento de patologias prévias devido à Covid-19.

Desde 19 de janeiro, 472 mil doentes foram hospitalizados com Covid-19 na China, dos quais cerca de 51.700 em estado grave, segundo o balanço dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças divulgado pela agência oficial China News Service.

O balanço é divulgado depois do Ministério da Cultura e Turismo da China ter anunciado no sábado que as viagens de grupo para fins turísticos serão retomadas em 6 de fevereiro para 20 países.

As viagens de grupo de cidadãos chineses, organizadas por agências de viagens e operadores turísticos em linha, serão novamente autorizadas como parte da política da China de aliviar as suas restrições contra a pandemia.

As autoridades chinesas avançam que 80% da população do país já foi infetada pelo vírus e que nos próximos três meses, as probabilidades de um novo surto são "remotas", diz um cientista do governo de Pequim, citado pela Reuters.

A Comissão Nacional de Saúde do país sublinhou, na quinta-feira, que a China já "passou o pico" da Covid-19, nomeadamente no que toca a internamentos, idas às urgências e pacientes em estado crítico.