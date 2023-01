Biden anuncia medidas para facilitar acesso de mulheres que querem abortar a medicamentos

O Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou este domingo a implementação de uma série de medidas para facilitar o acesso das mulheres que pretendem abortar a medicamentos, bem como novas garantias de proteção para as farmácias que vendem esta medicação.

A decisão foi anunciada por Joe Biden numa comunicação feita por ocasião dos 50 anos da decisão "Roe v. Wade", que desde 1973 protegia federalmente o direito ao aborto até às 23 semanas de gestação.

Em junho do ano passado, o Supremo Tribunal dos EUA, que conta atualmente com uma ampla maioria conservadora, viria a anular esta decisão e a deixar nas mãos de cada Estado as políticas relativas ao aborto.

Contudo, o Governo federal norte-americano goza de certos poderes, como os que foram aproveitados este domingo por Biden, que ordenou ao Ministério da Saúde e Serviços Humanos que criasse um novo guia de apoio a fornecedores e farmácias para distribuir aos pacientes os medicamentos de que necessitam, refere a agência noticiosa Europa Press.