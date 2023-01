Twitter. Depois dos despedimentos, Musk confirma cerca de 2.300 trabalhadores

Elon Musk confirmou, este sábado, que o Twitter tem cerca de 2.300 trabalhadores no ativo. O dono da Tesla revelou os números depois de uma notícia da CNBC avançar que apenas 1.300 funcionários continuavam na empresa.

A informação foi detalhada através de uma resposta direta a uma publicação do Twitter. "A nota está incorreta. Há cerca de 2.300 trabalhadores no ativo no Twitter", salientou.

O dono desta rede social referiu ainda que a empresa tem "centenas de funcionários a trabalhar na área de Trust & Safety [segurança online], a par de vários milhares de trabalhadores".