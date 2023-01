Apesar das acusações, Alec Baldwin vai continuar filmagens de "Rust"

Alec Baldwin vai continuar as filmagens e manter o papel de protagonista em "Rust", apesar do processo judicial em que está envolvido. Esta quinta-feira, a procuradora de Santa Fé anunciou que o ator norte-americano vai ser acusado de homicídio involuntário.

A garantia é dada à CNN por uma advogada da produtora do filme, que confirma que as gravações irão continuar, mas desta vez com "supervisores de segurança e membros do sindicato da equipa de filmagem no local".

Melina Spadone revela ainda que "será banido qualquer uso de armas funcionais ou quaisquer munições".

Na passada quinta-feira, a procuradora do distrito de Santa Féanunciou que Alec Baldwin e a armeira da produção, Hannah Gutierrez-Reed, iriam ser acusados pelo do crime de homicídio involuntário de Halyna Hutchins.

"Não é por se tratar de um acidente que deixa de ser crime", realça Mary Carmack-Altwies.