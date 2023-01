Portugal ajuda Ucrânia com mais 14 viaturas blindadas e geradores

Portugal vai enviar para a Ucrânia mais 14 viaturas blindadas de transporte de pessoal M113 e oito geradores de grande capacidade para produção de energia elétrica, além de munições e duas toneladas de equipamento médico e sanitário. Também está disponível para ceder tanques de guerra Leopard 2.

A ajuda portuguesa foi anunciada esta sexta-feira pela ministra da Defesa, Helena Carreiras, durante a reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, que hoje se reuniu presencialmente em Ramstein, na Alemanha.

"Com este material, que se encontra em preparação para envio, eleva-se para 532 toneladas o total de equipamento militar, letal e não letal, fornecido por Portugal à Ucrânia desde o início da agressão levada a cabo pela Rússia", refere o Ministério da Defesa, em comunicado.



Perante os parceiros e aliados reunidos em Ramstein, a ministra da Defesa, Helena Carreiras, "reafirmou o compromisso de Portugal com a defesa da soberania e integridade da Ucrânia, estando o Ministério da Defesa Nacional e o Estado-Maior-General das Forças Armadas em constante contacto com as autoridades ucranianas e analisando as solicitações de Kiev, a que o nosso País corresponderá na medida das suas capacidades e disponibilidades".