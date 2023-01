NATO ainda sem acordo para enviar blindados Leopard para a Ucrânia

Os países da NATO ainda não chegaram a acordo para enviarem blindados Leopard 2 para a Ucrânia, revelou esta sexta-feira o ministro polaco da Defesa, à margem da reunião que decorre na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha.

Mariusz Blaszczak diz que continua otimista de que os esforços para fornecer os tanques de guerra de fabrico alemão terminarão em sucesso.

"Os ministros da Defesa de 15 países reuniram-se à margem da conferência de hoje e conversamos sobre esse assunto", afirmou o ministro polaco.

"Estou convencido de que a construção da coligação terminará num sucesso", sublinhou Mariusz Blaszczak.

Alemanha não descarta envio dos Leopard

O Governo alemão confirma que adiou a decisão sobre o fornecimento de tanques de combate Leopard 2 a Kiev, no âmbito da reunião do Grupo de Contacto para a Ucrânia, afirmando que vai rever as reservas e disponibilidade deste material.

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, não descartou o envio, mas indicou que não existe um parecer unânime sobre o destacamento de tanques Leopard 2, confirmaram fontes diplomáticas à agência noticiosa espanhola Europa Press.

O Governo alemão vai, como passo prévio para um eventual envio destes veículos blindados reivindicados pela Ucrânia, rever as reservas e a disponibilidade.

"A prioridade é a defesa aérea da Ucrânia e é nisso que nos estamos a concentrar", disse o ministro alemão, referindo ainda que está "em fase de discussão" o fornecimento de tanques do tipo Leopard por parte dos países que apoiam Kiev.

Pistorius alegou ainda que está no cargo há pouco mais de 24 horas - substituiu Christine Lambrecht, que se demitiu, fortemente questionada na sua gestão precisamente por causa dos apoios à Ucrânia - e que deve "pesar" todos os aspetos antes de tomar uma decisão.

Rejeitou que haja uma "frente de aliados" maioritariamente a favor do envio e que estão a pressionar a Alemanha a desbloquear a autorização para que os Leopard - tanques de fabrico alemão que exigem que a autorização desse país seja dada para serem fornecidos a terceiros - sejam disponibilizados às forças ucranianas.

"Qualquer decisão sobre os Leopard será tomada em consenso com os aliados", acrescentou Pistorius, que assegurou que o seu Governo "não está sozinho" nesta opinião.