Von der Leyen e Costa discutiram apoio à Ucrânia e oportunidades de comércio com MERCOSUL

A presidente da Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira que discutiu com o primeiro-ministro português o apoio da União Europeia (UE) à Ucrânia e as oportunidades de comércio com o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).

"Foi um prazer estar com António Costa. Em antecipação do próximo Conselho Europeu discutimos a competitividade, as oportunidades de comércio entre a UE e o MERCOSUL, assim como o apoio à Ucrânia", escreveu Ursula von der Leyen na rede social Twitter.

A presidente da Comissão Europeia acrescentou que durante o a reunião com o primeiro-ministro também abordaram a aplicação do plano de recuperação da União Europeia pós-pandemia (a apelidada "bazuca" que está por detrás do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência de cada Estado-membro): "Crucial para Portugal, crucial também para a Europa como um todo.".