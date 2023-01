Twitter leiloa mobiliário da sede na internet. Famoso pássaro rende mais de 92 mil euros

Centenas de objetos, muitos deles peças de mobília da sede do Twitter, em São Francisco, foram a leilão na quarta-feira, numa iniciativa da própria empresa de Elon Musk.

A venda ocorre numa altura em que o proprietário do Twitter continua a cortar custos, após a aquisição da empresa no ano passado. Desde que assumiu o cargo, no final de outubro, Musk já despediu cerca de metade dos 7.500 funcionários do Twitter e acabou com muitas das vantagens até então oferecidas aos utilizadores da rede social.

O leilão foi um sucesso, sendo que uma estátua do conhecido logótipo de pássaro da plataforma foi, segundo a BBC, o item arrematado pelo valor mais elevado, cerca de 92.473 euros.