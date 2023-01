Prédio desaba na República Dominicana e faz um morto

Um edifício onde funcionava uma loja de móveis colapsou na quarta-feira em La Vega, República Dominicana, com seis pessoas dentro, maioritariamente funcionários.

Quatro pessoas foram resgatadas logo após o acidente, mas duas mulheres ficaram presas nos escombros. Durante as buscas, os bombeiros terão conseguido falar com as duas e uma delas foi salva no início da noite, mas a última acabou por morrer ainda durante as operações de resgate.

Um vídeo nas redes sociais mostra o momento do resgate da sobrevivente. "Foram mais de sete horas de trabalho", pode ler-se no tweet do periódico Dominicano.