Nova Zelândia. Primeira-ministra demite-se e diz que não vai a eleições em outubro

A primeira-ministra da Nova Zelândia vai demitir-se até fevereiro e não se vai recandidatar nas eleições de outubro do país.

Jacinda Ardern fez o anúncio esta quinta-feira, depois de considerar que não tem energia para tentar alcançar um terceiro mandato.

"No final do ano considerei se tinha o que era preciso para continuar. Quando percebi que não, sabia que, infelizmente, não havia alternativa do que deixar o cargo", revelou.

A líder do Executivo neozelandês espera que um novo primeiro-ministro seja empossado até 7 de fevereiro, antes das eleições gerais de 14 de outubro.

Jacinda Ardern foi eleita primeira-ministra em 2017 e foi reeleita em 2020. A sua gestão da pandemia da Covid-19 foi elogiada pela comunidade internacional.