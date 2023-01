Greta Thunberg. Fórum de Davos reúne os que "mais alimentam a destruição do planeta"

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg acusou o Fórum Económico Mundial, que está a acontecer na cidade suíça de Davos, de reunir "as pessoas que mais alimentam a destruição do planeta", considerando um "absurdo" que estas sejam ouvidas.

"Parece que estamos a ouvir mais estas [pessoas que participam no Fórum em Davos] do que as pessoas que são realmente afetadas pela crise climática, as pessoas que vivem na linha de frente e isto diz-nos o quanto é absurda esta situação", declarou Greta Thunberg durante um evento organizado à margem da reunião do Fórum Económico Mundial.

Davos é "o lugar onde estão as pessoas que mais alimentam a destruição do planeta, as pessoas que estão no meio da crise climática, as pessoas que investem em combustíveis fósseis, etc.", declarou a ativista, acusando os participantes no Fórum de colocar a "ganância" e o "lucro económico de curto prazo acima das pessoas e acima do planeta".