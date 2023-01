Tribunal russo multa jornal Novaya Gazeta por "desacreditar" Forças Armadas

Um tribunal russo do distrito de Taganski impôs esta quarta-feira uma multa de 500 mil rublos (6.700 euros) contra a publicação Novaya Gazeta por "desacreditar as Forças Armadas da Rússia" em plena invasão da Ucrânia.

A Justiça russa indicou que multou o jornal “por ações” praticadas e que tiveram como objetivo "desacreditar o Exército", de acordo com a legislação referente a crimes administrativos da Rússia.

No dia 28 de março de 2022, um mês depois do início da nova invasão da Ucrânia, o Novaya Gazeta publicou textos sobre a suspensão do trabalho do jornal após ter recebido avisos do Serviço Federal de Supervisão às Telecomunicações (Roskomanadzor).

Apesar dos avisos, parte da equipa editorial do jornal manteve a publicação no estrangeiro durante 2022.

Em agosto desse ano, um tribunal russo declarou ilegal a versão impressa do jornal, fundado em 1993, e decidiram o encerramento da edição digital.

O diretor do Novaya Gazeta, Dimitri Muratov, foi distinguido com o Prémio Nobel da Paz em 2021.