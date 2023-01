Queda de helicóptero perto de Kiev faz 16 mortos. Ministro do Interior ucraniano entre as vítimas

Queda de helicóptero perto de Kiev faz pelo menos 16 mortos. Acidente deu-se na manhã desta quarta-feira perto de um infantário, em Brovary, a 25 quilómetros da capital da Ucrânia.

Entre as vítimas mortais estão duas crianças, o ministro do Interior ucraniano, Denys Monastyrsky, o seu adjunto e o secretário de Estado da mesma pasta.

De acordo com as autoridades do país, citadas pela Reuters, há ainda registo de 22 feridos até ao momento, entre as quais dez crianças, entretanto encaminhados para o hospital.

A polícia nacional ainda não confirmou qual terá sido o motivo do acidente. "Havia crianças e funcionários do infantário no momento da tragédia. Os espaços foram todos evacuados. Há baixas. Ambulâncias, polícia e bombeiros estão a trabalhar no local", relata o governador da região de Kiev, Oleksiy Kuleba, na rede social Telegram.