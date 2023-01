Queda de helicóptero perto de Kiev faz 15 mortos. Ministro do Interior ucraniano entre as vítimas

Queda de helicóptero perto de Kiev faz pelo menos 15 mortos. Acidente deu-se na manhã desta quarta-feira perto de um infantário, em Brovary, a 25 quilómetros para Este da capital da Ucrânia.

Entre as vítimas mortais estão três crianças, o ministro do Interior ucraniano, Denys Monastyrsky, o seu adjunto, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado da mesma pasta, Yuriy Lubkovich. Número de mortos foi revisto depois de as autoridades terem avançado 18 baixas durante a manhã.

De acordo com as autoridades do país, citadas pela Reuters, há ainda registo de 29 feridos até ao momento, entre as quais 15 crianças, entretanto encaminhados para o hospital.

A polícia nacional ainda não confirmou qual terá sido o motivo do acidente. "Havia crianças e funcionários do infantário no momento da tragédia. Os espaços foram todos evacuados. Há baixas. Ambulâncias, polícia e bombeiros estão a trabalhar no local", relata o governador da região de Kiev, Oleksiy Kuleba, na rede social Telegram.

"Infelizmente, aconteceu com um helicóptero de serviço de emergência estatal a cumprir a sua missão", lamenta o porta-voz da Força Aérea ucraniana, Yuriy Ihnat, citado pela Reuters.

Entretanto, o presidente da Ucrânia já reagiu, também através da plataforma Telegram, realçando uma "terrível tragédia" numa "manhã negra" para o país.

Volodymyr Zelensky diz também ter ordenado uma investigação para apurar as circunstância do acidente, reiterando que todos os serviços de segurança se encontram no local.

Na mesma publicação, o líder ucraniano lamenta ainda a morte do ministro do Interior e dos outros dois membros do Governo, "verdadeiros patriotas da Ucrânia".

Até ao momento, as autoridades não têm levantado quaisquer suspeitas sobre um possível envolvimento das forças russas.

[Notícia atualizada às 11h00, com revisão do número de mortos]