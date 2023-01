Nem os manequins escapam. Talibãs mandam tapar rostos de modelos de roupa nas lojas

No Afeganistão, nem os manequins femininos das lojas escapam à guerra do regime talibã contra as mulheres. Depois de uma série de medidas legislativas contra as mulheres afegãs, entre elas proibir o seu acesso à universidade e a empregos em organizações não-governamentais (ONG), os talibãs aprovaram uma nova lei que obriga os comerciantes de roupa ou a "decapitar" ou a cobrir a cabeça e cabelos dos manequins femininos. É mais uma regra do regime de Cabul. Desde que assumiram o controlo do país, em 2021, os talibãs impuseram uma série de leis que põem em causa os direitos das mulheres e raparigas, na prática impedindo a sua livre circulação e autodeterminação e o acesso a educação e trabalho. A repressão chega agora também aos estabelecimentos comerciais e um pouco por todo o mundo já circulam fotografias e vídeos que mostram manequins femininos, expostos em montras, com os rostos totalmente cobertos. Sem grande margem para atuar, os comerciantes deram largas à imaginação. Desde papel de alumínio, véus, sacos de plástico ou outros materiais, tudo serve para dar cumprimento à nova ordem dos talibãs e evitar o encerramento das lojas.

A medida foi protocolada pelo chamado Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, organismo que prossegue o plano do regime para diminuir a presença das mulheres nas ruas do Afeganistão. Depois de terem assumido o poder após a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, em agosto de 2021, os talibãs procuraram “dourar a pílula” nos primeiros tempos, mas depressa caíram as máscaras, ou neste caso os véus da desfaçatez. De tal forma que a Human Rights Watch (HRW) veio acusar publicamente o regime autoimposto no Afeganistão de ter quebrado as muitas promessas de respeito pelos direitos humanos feitas à comunidade internacional, em particular o respeito pelos direitos das mulheres. "Depois de recuperarem Cabul a 15 de agosto de 2021, as autoridades talibãs impuseram severas restrições aos direitos das mulheres e das raparigas, reprimiram os meios de comunicação social e detiveram, torturaram e executaram sumariamente críticos e opositores, entre outros abusos",acusava a HRW em comunicado, um ano depois de o Afeganistão voltar a estar nas mãos dos extremistas.