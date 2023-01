Estátua de homenagem a Martin Luther King Jr. alvo de chacota e críticas

Poucos dias depois de ter sido eregida, a estátua em memória de Martin Luther King Jr. em Boston soma críticas pela sua aparência. A forma do monumento é, inclusivamente, comparada a um pénis nas redes sociais.

"O Abraço", uma estrutura com cerca de seis metros de altura e 12 metros de largura, é uma das mais recentes homenagens ao histórico ativista pelos direitos civis e à sua companheira, Coretta Scott King.

A estátua, criada pelo artista nova-iorquino Hank Willis Thomas, foi inaugurada na passada sexta-feira em Boston Common, parque urbano da cidade de Boston onde Martin Luther King Jr. proferiu um dos seus discursos, em 1965, perante 22 mil pessoas.

No entanto, a obra de arte destaca-se por incluir apenas os braços do ativista e da mulher, recriando uma fotografia do abraço entre ambos quando MLK foi laureado com o Prémio Nobel da Paz, em 1964.

Segundo a CNN, há quem simplesmente a considere "feia", mas as descrições dos residentes de Boston e de vários utilizadores de redes sociais vão mais longe, ao ponto de realçar o seu aspeto fálico.