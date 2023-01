Nepal. Corpos das vítimas de queda de avião devolvidos às famílias

O avião, um bimotor ATR 72 pertencente à Yeti Airlines do Nepal, transportando 68 passageiros e quatro membros da tripulação, despenhou-se ao aproximar-se do aeroporto de Pokhara, sendo que não foram encontrados sobreviventes.

Os corpos das vítimas do acidente de avião no Nepal começaram a ser devolvidos hoje às famílias, dois dias após o pior desastre aéreo do país desde 1992.

Até ao momento foram recuperados 70 dos 72 corpos, disse fonte da polícia à agência de notícias France-Presse (AFP).

Ainda se desconhecem as causas do acidente, o mais mortal do país em três décadas. O tempo estava ameno e sem vento no dia da queda da aeronave, segundo as autoridades locais.

Pokhara, localizada a 200 quilómetros a oeste de Katmandu, é a porta de entrada para o circuito de Annapurna, um trilho de caminhada popular nos Himalaias.

O desastre aéreo mais mortal da história do Nepal ocorreu em Setembro de 1992. Todos os 167 ocupantes de um Airbus A300 da Pakistan International Airlines morreram quando o avião se despenhou na aproximação a Katmandu.