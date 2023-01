Brasil. PGR pede prisão preventiva de 39 radicais por golpe de Estado

A Procuradoria-Geral da República do Brasil pediu ao Supremo Tribunal de Justiça a prisão preventiva de 39 pessoas ligadas aos ataques ao Senado, a 08 de janeiro, no dia em que as sedes dos três poderes foram atacadas por radicais.

No comunicado divulgado no site oficial, indica-se que as 39 pessoas devem responder pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o património da União e com considerável prejuízo para a vítima, entre outros.