Nepal. Recuperadas caixas negras de avião que caiu

As autoridades nepalesas declararam esta segunda-feira que um gravador de dados de voo e um gravador de voz de cabine foram recuperados do local da queda do avião no domingo em Pokhara, no Nepal, que provocou 68 mortos.

O porta-voz da Autoridade da Aviação Civil nepalesa, Jagannath Niraula, disse que as caixas foram encontradas esta segunda-feira, um dia após a queda da aeronave ATR-72, que matou 68 das 72 pessoas a bordo.

Niraula disse que tudo que foi encontrado será entregue aos investigadores.

Pemba Sherpa, porta-voz da Yeti Airlines, também confirmou que os dados do voo e os gravadores de voz da cabine foram encontrados.

Mais dois corpos foram encontrados na manhã desta segunda-feira, dia de luto nacional decretado pelas autoridades no país.

As equipas de resgate nepalesas continuam hoje a procurar corpos nos destroços da aeronave que caiu no fundo de uma ravina de 300 metros, localizada entre o antigo aeroporto de Pokhara, construído em 1958, e o novo terminal internacional inaugurado em 01 de janeiro.

"Até agora encontramos 68 corpos. Estamos a procurar mais quatro corpos (...). Estamos a rezar para que um milagre aconteça. Mas, a esperança de encontrar alguém vivo é nula", disse Tek Bahadur KC, responsável pelo distrito de Taksi, onde o avião caiu.

O bimotor ATR 72 da Yeti Airlines, que saiu da capital Katmandu com 72 pessoas a bordo - 68 passageiros e quatro tripulantes -, caiu por volta das 11h00 (05h15 em Lisboa) de domingo, quando fazia a manobra de aproximação ao aeroporto de Pokhara.

Ainda não está claro quais foram as causas do acidente, o mais mortal do país em três décadas. O tempo estava ameno e sem vento no dia da queda da aeronave, segundo as autoridades locais.

Pokhara, localizada a 200 quilómetros a oeste de Katmandu, é a porta de entrada para o circuito de Annapurna, um trilho de caminhada popular nos Himalaias.