Ministra da Defesa da Alemanha demite-se

A ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, apresentou esta segunda-feira a demissão a Olaf Sholz, que terá aceitado a saída.

“Hoje apresentei ao chanceler a demissão do cargo de ministra da Defesa”, lê-se numa nota, citada pela agência France-Presse.

Em causa, revela a Reuters, estão as “críticas à sua gestão dos programas de modernização militar” e à entrega de armas da Alemanha à Ucrânia.

A decisão Lambrecht surge depois de algumas polémicas como aconteceu no discurso de Ano Novo, em que foi filmada de forma amadora com o telemóvel, no meio de uma rua de Berlim, e explicou como a guerra na Ucrânia lhe permitiu trocar “muitas impressões” sobre a invasão russa, agradecendo também pelos vários “encontros com pessoas interessantes e maravilhosas”.

Na nota de demissão, a antiga ministra da Defesa culpa a imprensa pelo foco no seu comportamento, o que a impediu de tomar “decisões de política de segurança em nome do interesse dos cidadãos da Alemanha”.