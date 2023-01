Guerra na Ucrânia. Há três crianças entre os 40 mortos em Dnipro

Este ataque ocorrido no sábado, atribuído às forças russas, é um dos mais graves envolvendo civis desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro do ano passado.

As autoridades locais decretaram três dias luto, na sequência do ataque, que, segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destruiu 72 apartamentos e danificou mais de 230, num edifício habitado por cerca de 1.100 pessoas.

No último balanço, nesta segunda-feira divulgado por fontes do Serviço Estatal de Emergências, 39 pessoas, incluindo seis menores, foram resgatadas nas operações de buscas, outras 98 receberam apoio psicológico, quando os serviços municipais da cidade no sudeste da Ucrânia já tinham removido oito mil toneladas de escombros e 41 veículos danificados.

De acordo com a agência russa TASS, controlada pelo estado, numa conversa telefónica com o presidente da Turquia, Putin lamentou a “a linha destrutiva do regime de Kiev que leva a uma intensificação das hostilidades”.

"Todos compreendem perfeitamente que se não houvesse um ataque russo, tal tragédia não teria acontecido, independentemente do mecanismo do ataque", disse então Arestovich, citado pela agência espanhola EFE.

Peskov invocou as "conclusões de alguns representantes do lado ucraniano" para insistir que a "tragédia foi o resultado de um projétil do sistema de defesa aérea da Ucrânia".

"As forças armadas russas não atacam edifícios residenciais ou instalações de infraestruturas sociais, apenas alvos militares camuflados ou óbvios", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pela agência oficial TASS.

O Presidente ucraniano considerou, no domingo, que o ataque foi realizado pelas forças russas a partir da região de Kursk, a algumas centenas de quilómetros de Dnipro, embora a Rússia tenha negado nesta segunda-feira o bombardeamento do edifício residencial, atribuindo a culpa à defesa aérea da Ucrânia.

Putin e Erdogan falaram sobre vários assuntos relacionados com a guerra na Ucrânia e com a cooperação política e económica dos dois países, como a troca de prisioneiros com a Ucrânia, a normalização das relações entre a Turquia e a Síria, a implementação do acordo dos cereais com a Ucrânia.

De acordo com a agência russa TASS, os dois líderes confirmaram uma vontade de cooperarem no setor da energia, em particular do fornecimento de gás russo à Turquia, e a criação de uma plataforma comum para este comércio entre os dois países.

Os dois presidentes também abordaram “a importância do trabalho da Federação Russa, da Turquia e do Irão no âmbito do objeto de trabalho do processo de Astana, na consolidação da questão da Síria”.

Segundo o comunicado, ao líder russo, Erdogan falou ainda da rede de processamento de cereais russos na Turquia, tendo em vista o seu fornecimento para países africanos.

Recorde-se que o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia anunciara que apoiaria uma “fórmula de paz”, como a proposta por Zelensky no final do ano passado.