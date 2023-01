China. Explosão em fábrica faz pelo menos dois mortos e 12 desaparecidos

Pelo menos duas pessoas morreram e doze estão desaparecidas na sequência de uma explosão no domingo numa fábrica de produtos químicos, no município de Panjin, na província de Liaoning, no nordeste chinês, informou a estação oficial CCTV.

Três dezenas de pessoas apresentam ferimentos ligeiros e quatro sofreram ferimentos graves, disse o departamento de comunicação do município, citado pela CCTV.

A explosão ocorreu às 15h13 de domingo (07h13 em Lisboa), durante os trabalhos de manutenção dos equipamentos de alcalinização da fábrica. Mais detalhes não são por enquanto conhecidos.

O incêndio está controlado e as autoridades ambientais asseguraram que os indicadores de poluição atmosférica "são normais", após recolha de amostras de ar nas imediações da fábrica, que pertence à empresa Haoye Chemical, especializada em produtos petroquímicos.

Os acidentes são relativamente frequentes no setor químico chinês, onde, apesar das iniciativas regulatórias, as normas continuam a ser pouco rigorosas.

Em 2019, uma explosão numa fábrica de produtos químicos na província leste de Jiangsu matou 78 pessoas, levando a uma inspeção de todas as fábricas de produtos químicos do país.