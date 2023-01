Guerra na Ucrânia. Sobe para 20 o número de mortos de ataque russo em Dnipro

Pelo menos 20 pessoas, incluindo uma adolescente de 15 anos, morreram, 64 ficaram feridas e 38 sobreviventes foram retirados dos escombros, disse fonte do governo local.

Os serviços de emergência disseram que os bombeiros estavam a tentar desesperadamente salvar uma mulher, presa sob os escombros, com quem tinham conseguido falar.

Um vídeo publicado pelos serviços de emergência ucranianos nas redes sociais Facebook e Telegram mostra equipas de resgate a escavar nos escombros do edifício de apartamentos durante a madrugada.

As equipas de resgate continuam este domingo a procurar sobreviventes nos escombros de um prédio de nove andares em Dnipro, no leste da Ucrânia, alvo de um ataque de mísseis russos que causou pelo menos 20 mortos, dezenas de feridos e de desaparecidos.

No sul da Ucrânia, em Kryvyi Rig, uma pessoa foi morta e outra ferida em vários edifícios de apartamentos atingidos por bombardeamentos, segundo um relatório oficial.

A Rússia "realizou três ataques aéreos e cerca de 50 ataques com mísseis durante o dia" de sábado, referiu o Estado-Maior do Exército ucraniano. "Além disso, os ocupantes lançaram 50 ataques com vários lançadores de foguetes", acrescentou.

O ministro da Energia ucraniano, German Galushchenko, anunciou no sábado, na rede social Facebook, que foram ordenados cortes de eletricidade na maioria das regiões do país, na sequência dos ataques russos.