Carros desportivos de Andrew Tate foram apreendidos

As autoridades romenas apreenderam a coleção de carros desportivos do ex-kickboxer Andrew Tate, que está detido por suspeitas de tráfico humano.



A polícia deslocou-se no sábado à propriedade de Andrew Tate, em Voluntari, nos arredores de Bucareste, e levaram uma dezena bólides avaliados em centenas de milhares de euros.

Em 29 de dezembro de 2022, Andrew Tate e o seu irmão Tristan foram detidos no âmbito de um inquérito da Diretoria de Investigação do Crime Organizado e Terrorismo (DIICOT) sob a acusação de tráfico humano e intenção de formar um grupo do crime organizado.

A polícia romena afirmou que os dois irmãos e seus associados coagiram as vítimas a criar um serviço de pornografia paga para plataformas online.

Um juiz romeno ordenou, em 30 de dezembro de 2022, que Andrew Tate permanecesse sob custódia policial por 30 dias, uma vez que decorre uma investigação policial criminal.

O Ministério Público romeno adianta que pelo menos seis mulheres foram exploradas sexualmente pelos arguidos.

Andrew Tate disse, no passado, que as mulheres são parcialmente responsáveis por serem violadas e que elas pertencem aos homens.

O lutador suspeito de tráfico humano envolveu-se recentemente numa polémica com Greta Thunberg.

Andrew Tate provocou Thunberg, dizendo-lhe que tinha 33 carros “altamente poluentes”. A ativista ambiental respondeu: “arranja uma vida”.