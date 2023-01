Homem mata polícia com faca em Budapeste

Um homem atacou três polícias com uma faca esta sexta-feira em Budapeste, na Hungria. Um dos agentes acabou por não resistir aos ferimentos, acabando por morrer já no hospital, avança a Reuters, citando autoridades locais.

O suspeito estaria a tentar entrar num apartamento de um prédio residencial da capital quando foi travado pela polícia. O homem resistiu à detenção e feriu os três polícias no local com uma faca. Na tentativa de fuga, apareceu um quarto agente, que disparou sobre o pé do suspeito.

Devido aos ferimentos, um dos polícias teve de ser transportado para o hospital, onde viria a morrer pouco tempo depois.

De acordo com a Reuters, as autoridades não revelaram mais detalhes sobre o suspeito ou as circunstâncias do ataque. No entanto, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, já informou que o Governo iria ajudar a família do polícia morto.