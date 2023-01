Forças ucranianas insistem que batalha por Soledar continua

O porta-voz do Estado-Maior do Exército ucraniano insistiu esta sexta-feira que "a batalha por Soledar continua", contrariando uma vez mais o anúncio das autoridades de Moscovo da conquista da pequena cidade situada no leste da Ucrânia.

Alexander Stupun elencou, através do Facebook, várias localidades atacadas por tropas russas em direção a Bakhmut, na província de Donetsk, mas as batalhas em Soledar prosseguem, assegurou. O porta-voz não deu detalhes sobre a situação em Soledar, cidade atingida nas últimas semanas por violentos combates com o envolvimento do grupo paramilitar russo Wagner, precisando apenas que as infraestruturas civis na região de Konstantinovka foram atingidas por mísseis das forças de Moscovo e que várias posições militares ucranianas foram visada por bombardeamentos aéreos. Anteriormente, a Ucrânia já tinha negado a perda de Soledar para a Rússia, que Moscovo anunciou esta sexta-feira ter conquistado, e disse que os combates violentos prosseguiam na pequena cidade do leste do país. "Ainda há combates violentos em Soledar", disse à televisão ucraniana o porta-voz do comando oriental do exército ucraniano, Sergei Cherevaty, citado pela agência francesa AFP. Cherevaty alegou que as forças armadas ucranianas tinham a situação em Soledar sob controlo, mas admitiu que estão "em condições difíceis". A declaração seguiu-se ao anúncio por Moscovo de que as suas forças tinham conquistado a cidade da região de Donetsk, no leste da Ucrânia. "Na noite de 12 de janeiro, a libertação da cidade de Soledar foi concluída", disse hoje o porta-voz do Ministério da Defesa russo, tenente-general Igor Konashenkov, citado pela agência oficial TASS.