Explosão atinge gasoduto que liga a Lituânia à Letónia

Um gasoduto que liga a Lituânia à Letónia foi atingido esta sexta-feira por uma explosão, avançou a operadora de transporte de gás natural da Lituânia, a Amber Grid, à agência Reuters.

Um vídeo, entretanto, partilhado pela emissora pública lituana LRT, comprova a ocorrência de um incêndio no local da explosão, que ocorreu no condado de Panevezys, no norte da Lituânia.

As chamas atingiram cerca de 50 metros de altura e podiam ser vistas a uma distância de, pelo menos, 17 quilómetros, de acordo com a mesma emissora. Nas redes sociais proliferam videos e fotografias da ocorrência.