ADN pode libertar português preso nos EUA há quase 40 anos

O português Noberto Andrade com condenado a prisão perpétua, em 1987, por violação de uma mulher, em Providence, nos Estados Unidos. Agora, quase 40 anos depois, pode ser ilibado com um teste de ADN.

À época, a vítima identificou o agressor como um homem moreno com sotaque português, levando a polícia a prender Noberto Andrade, que na altura tinha 24 anos.

No entanto, um teste de ADN feito a 3 de janeiro deste ano indica que as amostras retiradas da unha da vítima depois do ataque não correspondem ao do português.

O emigrante reclamou sempre a inocência, mas não teve sucesso em convencer os jurados, que o condenaram a prisão perpétua.

Devido ao resultado do teste de ADN, a defesa do português quer a sua libertação, sob fiança.

O estado de Rhode Island está a analisar os resultados e ainda não tomou uma decisão.