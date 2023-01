Ucrânia admite "situação difícil" na defesa da cidade de Soledar

A Ucrânia admitiu esta quinta-feira que o seu exército está a enfrentar uma "situação difícil" em Soledar, no leste do país, onde têm ocorrido duros combates com as forças russas, na tentativa de defender a cidade.

“Os combates mais ferozes e violentos continuam hoje em dia na zona de Soledar”, disse a vice-ministra da Defesa ucraniana, Ganna Maliar, numa conferência de imprensa em Kiev, citada pela agência francesa AFP.

“Apesar da situação difícil, os soldados ucranianos estão a lutar incansavelmente”, disse Maliar.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse, na quarta-feira à noite, que os combates continuavam em Soledar e que a cidade estava completamente destruída.

Anteriormente, o grupo paramilitar russo Wagner tinha anunciado a conquista da cidade, que tinha cerca de 10.000 habitantes antes da guerra.

“A Rússia está a enviar milhares dos seus cidadãos para o matadouro, mas nós estamos a resistir”, disse a vice-ministra da Defesa ucraniana.