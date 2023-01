Sónia Guajajara é a primeira ministra indígena da história do Brasil

Durante a cerimónia, a ministra prestou homenagem ao indigenista Bruno Araújo Pereira e ao jornalista Dom Phillips, dois dos "aliados na defesa do meio ambiente e dos direitos humanos", assassinados em junho de 2022 numa expedição ao Vale do Javari, na Amazónia.

Uma das primeiras medidas já anunciadas pela ministra é o regresso do Conselho Nacional de Política Indígena. De acordo com a Globo, o órgão havia sido criado em 2015, mas extinto pelo Governo de Bolsonaro em 2019.

"Somos contemporâneos deste presente e vamos construir o Brasil do futuro, porque o futuro do planeta é ancestral. Nunca mais um Brasil sem nós."

Na cerimónia de tomada de posse, no Palácio do Planalto, a líder indígena fez questão de salientar o significado deste momento para os povos originários do país.

Sónia Guajajara tomou posse como ministra dos Povos Indígenas do Governo de Lula da Silva, tornando-se na primeira nativa a chefiar um ministério na história do Brasil.

A tomada de posse estava marcada inicialmente para a passada segunda-feira, 9 de janeiro, mas a invasão em Brasília de apoiantes de Bolsonaro obrigou ao adiamento da cerimónia.

Um momento que a líder indígena não deixou escapar no seu discurso: "Não vai destruir a nossa democracia. E aqui convocamos todas as mulheres do Brasil para dizermos juntas que nunca mais vamos permitir um outro golpe no nosso país."

"Sem amnistia!", rematou, sobre a eventual punição dos invasores do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.

Em outubro de 2022, Sónia Guajajara já havia feito história, ao ser a primeira mulher indígena eleita como deputada federal. Foi também uma das finalistas do Prémio Sakharov e uma das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time.