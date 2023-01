Putin aperta ministro. "​Estás a fazer-te de parvo?"

O Presidente russo perdeu a calma e desautorizou um ministro durante uma reunião do Governo. Vladimir Putin acusou Denis Manturov de “andar a brincar”.

No primeiro encontro do executivo do ano, Vladimir Putin não poupou nas palavras para criticar abertamente o ministro da Indústria e do Comércio.

As imagens foram divulgadas pela televisão. Durante vários minutos, Putin acusou Manturov de excessos de burocracia que estão a atrasar contratos para aviões civis e militares.

“Demasiado tempo, está a demorar demasiado tempo”, afirmou o Presidente russo durante a reunião do conselho de ministros.